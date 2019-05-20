Suriyelilerin Türkçe öğrenimine ve mesleki eğitime erişimi artırılacak

Okul çağındaki bir milyon 50 bin civarında Suriyeli çocuğun yüzde 62'sinin eğitim sistemine entegre edildiğini bildiren Denemeç, bu çocukların Türkçeyi güzel bir şekilde öğrendiklerini ve gelecekte Türk toplumuyla bütünleşmelerinde hiçbir problem yaşamayacaklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sığınmacılara yönelik faaliyetlerinin çok iyi seviyede olduğunu ve Suriyelilerin eğitim noktasında Türk vatandaşlarıyla aynı imkanlara erişebildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığında yürütülen Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, Türkçe dil öğrenimine ve mesleki eğitime erişimin artırılmasına yönelik projenin tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Suriyelilerin Türkçe öğrenimi ve mesleki eğitime erişimini artırmaya yönelik proje kapsamında, meslek okullarına önem verdiklerini belirterek, "Bu okullarda kendi çocuklarımıza verdiğimiz birtakım imkanlar var. Bu imkanların aynısını Suriyeli çocuklarımıza, Avrupa Birliği fonlarından temin etmiş bulunuyoruz." dedi.

- "Meslek okullarımızda kapasite problemi yok"

Denemeç, bu durumu hızlandırma konusunda anaokulu eğitiminin önemine değinerek, "Mesela bu yıl ilk defa başlayacağımız bir proje var. Türk ve Suriyeli anaokulu yaşındaki çocukları, iki aylık bir yaz kampına alacağız. 9 haftalık bir eğitim programı planlıyoruz." diye konuştu.

Türkçe dil öğrenimine ve mesleki eğitime erişimin artırılmasını kapsayan proje hakkında da bilgi veren Denemeç, şunları söyledi:

"Yeni proje içerisinde meslek okullarına önem verdik. Meslek okullarımızda kapasite problemi yok. Ayrıca bu okullarda kendi çocuklarımıza verdiğimiz birtakım imkanlar var. Bu imkanların aynısını Suriyeli çocuklarımıza, Avrupa Birliği fonlarından temin etmiş bulunuyoruz. Ayrıca meslek lisesini bitirdikleri zaman iş bulma imkanları da çok daha fazla oluyor. Bunu da düşünerek bu çocukları, buraya kanalize etmeye çalışıyoruz."

- "Türkçe öğrenmek en önemli unsur"

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise Suriyeli sığınmacıların Türkçe dil öğrenimine ve mesleki eğitime erişimini artırmayı amaçlayan projenin detaylarını anlattı.