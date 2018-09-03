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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Bayram dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler dönüşe geçti

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor.

Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyeli Muhammed Haseşuabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağladığı imkanlar sayesinde 5 yıl aradan sonra ilk kez bayramı ülkesinde yakınlarıyla birlikte geçirdiğini anlattı.

Yetkililer, Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacağını, ilk gün itibarıyla yaklaşık 461 Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla 35 bin 840 Suriyeli ülkesine gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Suriyeliler Türkiye'ye dönüş

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