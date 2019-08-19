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Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşleri başladı

KİLİS (AA) - Kurban bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye geri dönüyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri başladı.

Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyeli Yusuf Muhted, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı ülkesinde yakınlarıyla geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Muhted, kendileri için sağlanan kolaylıklardan dolayı Türk yetkililere minnettar olduklarını ifade etti.

Kurban Bayramı için memleketlerine giden Suriyeliler, 31 Aralık Salı günü saat 17.00'a kadar Türkiye'ye dönebilecek. Bayramda 40 bin 150 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Ramazan ve Kurban bayramları Suriyeli aileler

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