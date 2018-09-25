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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden 21 bin 324'ü Türkiye'ye döndü

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

Bayramı Suriye'nin Azez, Mare, Soran, El Bab, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli kentlerinde geçiren Suriyeliler, Essalame Gümrük Kapısı'na geliyor.

Gümrükteki işlemlerinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara geçen Suriyeliler, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde yaptırdıkları işlemlerin ardından otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor. Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünden sonra Türkiye'ye giriş yapıyor.

Yetkililer, Kurban Bayramı nedeniyle ülkesine giden 35 bin 840 Suriyeliden 21 bin 324'ünün Türkiye'ye döndüğünü bildirdi.

Suriyeli Ahmed Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 yıl önce iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'de bulunduğu dönemde Suriye'deki yakınlarını göremediğini anlatan Mansur, Kurban Bayramı için verilen izin sayesinde El Bab'a gittiğini orada ailesini ve akrabalarını ziyaret etme imkanı bulduğunu dile getirdi. Mansur, izin nedeniyle başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Kilis dönüş Öncüpınar Sınır Kapısı Suriye

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