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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden 71 bini döndü

Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki yerleşim yerlerinden Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Kurban Bayramı için ilçedeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine giden 83 bin Suriyeliden 71 bininin Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

Bu arada, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden bazılarının ise güvenli bölgelere dönüşlerinin sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
cilvegözü reyhanlı

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