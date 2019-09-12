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Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

Yılın ilk 8 ayında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 143 bini aşkın Suriyeli ülkesine döndü

HATAY (AA) - Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli ailelerin, Türkiye sınırına yakın güvenli köyler ile Afrin'e dönüşü sürüyor.

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köyleri ile sınırdaki bazı güvenli köylere hareket ediyor.

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 8 ayında 143 bini aşkın Suriyeli ülkesine geri döndü.

Sınır kapısında geçişlerin aralıksız sürdüğü gözleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin cilvegözü dönüş Suriye

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