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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor. Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gitti.

Güvenli bölgelere dönüş sürüyor

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.
Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere gitti.
Suriye uyruklu Hüseyin İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiklerini belirtti.
Türkiye'de çok güzel günler geçirdiklerini ve her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan İsa, "Allah razı olsun, ihtiyaç sahiplerine para, isteyene iş verdiler. Geldiğimizden bu yana Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadık ama şimdi ülkemizde durumlar düzeldi. İnsanın ülkesi gibisi yok, bu nedenle artık dönmek istiyoruz." diye konuştu.
İsa, zor günlerde kendilerine kapılarını açan ve her türlü sıkıntılarında destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına teşekkür ettiğini kaydetti.
Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 315 bin Suriyeli ülkesine döndü.
Suriyelilerin İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüşü devam ediyor. Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptırdıktan sonra, ülkelerindeki güvenli bölgelere hareket ediyor.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 16 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 16 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNÜŞ SÜRÜYOR

GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNÜŞ SÜRÜYOR
Öte yandan, Suriyelilerin İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüşü devam ediyor.
Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Suriyeliler, dönüş için yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla Reyhanlı'ya geliyor.
Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptırdıktan sonra, ülkelerindeki güvenli bölgelere hareket ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Öncüpınar Sınır Kapısı

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