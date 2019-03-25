Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'de çok güzel günler geçirdiklerini ve her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan İsa, "Allah razı olsun, ihtiyaç sahiplerine para, isteyene iş verdiler. Geldiğimizden bu yana Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadık ama şimdi ülkemizde durumlar düzeldi. İnsanın ülkesi gibisi yok, bu nedenle artık dönmek istiyoruz." diye konuştu.