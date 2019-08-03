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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkarak, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gitti

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.

Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere gitti.

Suriye uyruklu Emir Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce geldiği Türkiye'den üzülerek ayrıldığını söyledi.

Türkiye'de kaldığı süre içerisinde hiç yabancılık çekmediğini anlatan Hıdır, Suriye'de gerçekleşen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile yaşadıkları bölgenin terörden temizlendiğini, bu nedenle de 3 kardeşiyle dönüş yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 330 bin Suriyeli ülkesine döndü.

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