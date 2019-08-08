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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek vatanlarına döndü

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 250 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.

Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenerek güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde gitti.

Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın şiddetini artırması sonucu, yaklaşık 7 yıl önce geldiği Türkiye'den üzülerek ayrıldığını söyledi.

Daha önce yaşadığı köyün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sayesinde terör örgütlerinden temizlendiğini ifade eden Hüseyin, "Artık burada kalmamızın bir manası kalmadı. Güvenli bölge oluştuğundan dolayı akrabalarımın yanına dönüyorum. Bundan sonraki hayatımı orada geçireceğim. Türkiye'de kaldığımız süre içerisinde bize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı, tüm Türk halkına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 330 bin Suriyeli ülkesine döndü.

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"Gönüllü Geri Dönüşüm Programı" Kilis Suriyelilerin dönüşleri

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