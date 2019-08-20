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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gitti

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.

Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere gitti.

Suriye uyruklu Muhammed Haydar Bekkari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın şiddetinin artması üzerine yaklaşık 8 yıl önce memleketi Afrin'i terk ederek Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Suriye'deki operasyonlar sonucu yaşadıkları bölge terörden temizlendiği için ülkesine dönmeye karar verdiğini ifade eden Bekkari, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Abdulkerim Muhammed de Türkiye'de kaldığı sürede her türlü ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Muhammed, Suriye'de yaşadıkları bölge terörden temizlendiği için ülkesine kesin dönüş yaptığını dile getirdi.

"Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 335 bin Suriyeli ülkesine gitti.

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