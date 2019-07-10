Suriyelilerin yaşadığı mahallede Özel Hareketli denetim

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde denetim yapıldı. Özel Hareket polislerin de destek verdiği operasyonda 51 Suriyeli'ye işlem yapıldı, 1 Suriyeli ise sınır dışı edildi. Yabancılar Şube ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde bulunan Suriyelilere yönelik uygulama yaptı. Güvenliği sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya Özel Harekat ekiplerinin yanısıra sivil ve resmi 100 polis katıldı. İş yerlerini denetleyen ekipler, burada bulanan Suriyelilerin üzerlerindeki geçici kimlik belgelerini inceledi. Ayrıca polisler, cep telefonlarıyla Suriyelilerin fotoğraflarını çekip, kimlikleriyle eşleştirme yaptı. Yapılan denetimlerde bin 294 yabancı uyruklu kişi kontrol edildi. Başka ilde bulunması gerektiği halde, Adana'a gelen 51 kişiye ise yasal işlem yapıldı. 3 Suriyeli sürücüye 14 bin 150 lira para cezası kesildi. Ülkeye girmesi yasaklanan 1 Suriyeli ise sınır dışı edildi. Polis, uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

