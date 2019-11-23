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Suriyelilerin yaşadıkları şehirlere dönüşü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 16:38 | Son Güncelleme

Suriye’nin terör örgütü PYD/YPG kontrolünde bulunan bölgelerden kaçarak Cerablus’ta yaşayan yaklaşık 700 kişilik Suriyeli grup, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelere doğru yola çıktı.Suriye’nin Türkiye sınırındaki Rasulayn, Tel Abyad gibi yaşadıkları bölgede PYD/YPG terör örgütünün baskısından kaçarak cerablus’ta yaşamak zorunda kalan Suriyeliler de Barış Pınarı Harekatı’nın ardından terörden temizlenen şehirlerine geri dönmeye başladı.

Suriye’nin terör örgütü PYD/YPG kontrolünde bulunan bölgelerden kaçarak Cerablus’ta yaşayan yaklaşık 700 kişilik Suriyeli grup, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelere doğru yola çıktı.
Suriye’nin Türkiye sınırındaki Rasulayn, Tel Abyad gibi yaşadıkları bölgede PYD/YPG terör örgütünün baskısından kaçarak cerablus’ta yaşamak zorunda kalan Suriyeliler de Barış Pınarı Harekatı’nın ardından terörden temizlenen şehirlerine geri dönmeye başladı. Kendilerine ait yaklaşık 350 otomobil, minibüs ve kamyondan oluşan konvoy ile Cerablus ve Karkamış Gümrük kapılarından geçen Suriyeliler, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Ceylanpınar ve Akçakale’ye doğru hareket etti. Tüm eşyaları ve aileleri ile birlikte girdikleri Türkiye topraklarında zafer işaretleri yaparak, Türk gazetecilere sevgi gösterilerinde bulundu.
Doğduğu topraklara geri dönecek olmanın sevincini yaşayan Suriyeliler, Ceylanpınar’dan Rasulayn, Akçakale’den ise Tel Abyad’a girecek.

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