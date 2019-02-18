Suriyelilerin yerel seçim umudu: İş ve aş

Devletle en yakın ilişki kurdukları otorite onlar için de belediyeler. 31 Mart yerel seçimlerinden en büyük beklentileri "iş ve aş"...Türkiye'de yaklaşan yerel seçimlere ümit bağlayanlar arasında ülkede 2011'den bu yana devam eden iç savaştan kaçıp buraya sığınan "kalıcı misafirler” Suriyeliler de var.

Her ne kadar seçimlerin detaylarını bilmeseler; adayların vaatlerini, seçim programlarını tam olarak takip etmeye Türkçeleri yetmese de bildikleri bir şey var: Onlar da artık hayatın bir parçası olmak, belki de seçimler yoluyla seslerini duyurmak istiyorlar.

5 yıldır eşi ve üç çocuğuyla Ankara'da yaşayan Numan Kasavat da onlardan biri. OSTİM'de demir işçiliği yapan ve gece – gündüz demeden çalışan Numan'ın eline ayda 350 lira geçiyor. Ancak işinin de kazancının da sabit olmadığını söylüyor.

Kaldıkları ev için yıkım kararı çıkınca Numan hasta eşi ve üç çocuğuyla akrabalarının yanına sığınmış.

Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı, Ankara'nın Halep'i olarak bilinen Önder Mahallesi'nde sıkıntılar hep ortak: İşsizlik ve evsizlik…