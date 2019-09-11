Suriyelilerin yoğun olduğu Kilis’te 54 bin öğrenci eğitim görüyor

Kilis’te Suriyeli öğrencilerle birlikte toplam 54 bin öğrenci eğitim görüyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Mehmet Zeki Taşçı İlkokulunda bir program düzenlendi. Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve vali yardımcıları, öğrencilere eşlik etti. Vali Soytürk sınıfları ziyaret ederek, öğrenciler ile sohbet ettikten sonra kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Vali Soytürk, Kilis’in 10 yıl önce Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan bir il olduğunu ifade ederek, “Kilis geçmişte eğitime önem veren bir ilimizdir. Son zamanda da ciddi nüfus artışı nedeniyle özellikle Suriyeli misafirlerimizin gelmesiyle birlikte ikili eğitimden kaynaklı bir sıkıntı söz konusudur. Son zamanlarda yapmış olduğumuz Suriyeli öğrencileri anaokuluna getirip Türkçeyi öğretmek ya da ara sınıflardaki Suriyeli öğrencilere Türkçeyi öğretmekle birlikte yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Yeni okullar için arsaları, belediyeden, vakıflardan, hazineden alıyoruz. Böylece arsaların üzerlerine okul yapalım, ikili eğitimi ortadan kaldıralım istiyoruz. Bakanlıklarımızın ve belediyemizin çok ciddi çalışmaları var. Türk öğrencilerimizin sayısı 29 bin, Suriyeli öğrencilerimizin sayısı 24 bin olmak üzere 54 bin öğrencimiz eğitim görüyor” diye konuştu.