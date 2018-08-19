Suriyelilerin 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli iki grup arasında kaldırımda yol verme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanan Abud Şeyh Ali öldü (26), kuzeni Adallah Şeyh Ali ise yaralandı.
Olay, dün gece Ceylanpınar ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında kaldırımda yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Abud Şeyh Ali ile amcasının oğlu Adallah Şeyh Ali bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan kuzenler, sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan yaralılardan Abud Şeyh Ali doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Abud Şeyh Ali'nin cesedi otopsi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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