“Suriyeliler’in Yüzde 60’ı Yeterli Gıdaya Ulaşamıyor”

İç savaşın sürdüğü 11 yıldır sürdüğü Suriye’deki son durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde tartışıldı. BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, sanal ortamda yapılan toplantıda, ülkedeki insani durumla ilgili bilgi verdi. Güvenlik Konseyi toplantısına 15 üye ülke dışında Suriye ve Türkiye’nin BM Daimi Temsilcileri de katıldı. Lowcock, Suriye'de yüzde 200 artan gıda fiyatları nedeniyle halkın yeterli beslenemediğini, 12,4 milyon Suriyeli’nin güvenilir ve besleyici gıdaya erişemediğini söyledi. BM yetkilisi, milyonlarca Suriyeli’nin hayatta kalmak için borçlandığını, ülkenin kuzeybatısında son 2 ayda 5 çocuğun yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdiğini de kaydetti. Mark Lowcock, konsey üyeleriyle BM Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayınlanan raporda yer alan bazı verileri de paylaştı. Lowcock, rapora göre, Suriyeliler’in yüzde 60’ının yeterli derecede güvenli ve besleyici gıdaya düzenli olarak erişemediğini açıkladı. Lowcock, ülkede yaşanan ekonomik krizin Suriyeliler’i etkileyen diğer bir etken olduğunu, ülkede sürekli yükselen gıda fiyatlarının yoksulluk ve açlığı arttırdığını söyledi.

“Suriyeliler her ay hane gelirlerinin en az yüzde 20 fazlasını harcıyor” Lowcock, ülkede yaşanan gıda krizinin ülkede açlık sınırı ve altında yaşayanların sayısını tırmandırdığını belirterek, “Bu olumsuz artış şok edici olabilir, ancak şaşırtıcı olduğu söylenemez. Suriye halkının harcamaları, her ay ellerine geçen hane gelirinin en az yüzde yirmi fazlası. İnsanlar çaresiz. Hayatta kalabilmek için çaresizlik içinde durumlarına başka önlemler aramak zorunda kalıyorlar. Umutsuz önlemler” dedi. Ülkede geçim sıkıntısı çekenlerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Lowcock, Suriyeliler’in yüzde 70'inden fazlasının yeni borç aldıklarını, mal ve hayvan satmaya zorlandıklarını ifade etti. Suriyeli ebeveynlerin, okula gidip ders çalışmak yerine çalışan çocuklarını besleyebilmek için daha az yemek yediğini belirten Lowcock, ”Yeterince beslenemeyen çocuklarda birçok hastalık ortaya çıkıyor. Özellikle beş yaş altındaki çocuklar” diye konuştu. Lowcock, 500 bin Suriyeli çocuğun yeterince beslenemediği için gelişemediğini, ülkenin kuzeybatısı ve kuzeydoğusunda yaşayan her üç çocuktan birinin yetersiz beslenmekten dolayı normal gelişiminin durduğunu söyledi.