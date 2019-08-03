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Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Zorla gönderemeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Suriyeli kardeşlerimizin buraya gelmelerinin sebebi sadece can korkusu, ülkeleri ateş çemberine döndü. Ülkelerine dönmelerinin tek yolu Suriye'yi onlar için yaşanabilir bir ülke yapmaktan geçer, zorla onları Suriye'ye gönderemeyiz" dedi.

Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Zorla gönderemeyiz

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da partisinin düzenlenen 'İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Karamollaoğlu, ülkelerinde iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ile ilgili konuştu. Karamollaoğlu, "Suriyeli kardeşlerimizin buraya gelmelerinin sebebi sadece can korkusu, ülkeleri ateş çemberine döndü. Kendi hayatlarını, çocuklarının, yakınlarının hayatlarını koruyamaz hale geldiler, sığınacak yer aradılar. Türkiye sınır komşusu olması hasebiyle Suriye'deki göçün büyük bir kısmını almak durumunda kaldı. Bu hükümetin üzerine bir vecibeydi. Ülkelerine dönmelerinin tek yolu Suriye'yi onlar için yaşanabilir bir ülke yapmaktan geçer, zorla onları Suriye'ye gönderemeyiz" dedi.

Karamollaoğlu, Suriye'de oluşturulacak 'güvenli bölge' ile ilgili olarak ise, "Herkes Türkiye'nin tavrını bekliyor. Biz de barış koridoru olsun istiyoruz ama orayı Türkiye'ye bırakmamakta karşı taraf kararlı gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

'İŞSİZLİĞİ ZİRVE YAPMIŞ ÜLKE, GÜÇLÜ OLDUĞUNU İDDİA EDEMEZ'

Türkiye'nin güçlü olmadan dış politika da etkili olamayacağını söyleyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Güçlü olduklarını ispat etmek için 40 dereden su getiriyorlar. Bizim insanımızı geçici olarak aldatabilirsiniz ama dışarıdakiler her gün röntgenimizi çekiyor, gerçekleri biliyor. Siz de biraz bu bilgilere itibar edin. İşsizliği zirve yapmış bir ülke güçlü olduğunu iddia edemez. Geçen ay ihracatta zirve yapmışız bir de ithalatı söyleyin, söylemez. Eğitim ayrı bir sorun. Sağlık giderek ciddi bir problem haline geliyor. Adalete güven kalmadı. Nasıl güçlü ülke iddiasında bulunursunuz."

(DHA)

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Saadet Partisi Suriyeli temel karamollaoğlu

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