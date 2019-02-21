Suriyeli'nin iş yerini silahla devralmak isterken yakalandılar

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta Suriyeli bir kişiye ait olan oto yıkama işyerini silah zoruyla devralmak istediği iddia edilen 6 şüpheli polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Orhangazi Mahallesi’nde bulunan oto yıkamacıda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sokak üzerinde börekçi dükkanını işleten M.U., beraberindeki bir grupla bitişiğinde bulunan oto yıkama dükkanına geldi. M.U., burada çalışanların kafasına silah dayayıp, işletmenin kendilerine devredilmesini istediler.

POLİSTEN SUÇÜSTÜ

Tehditler savuran M.U. ve beraberindeki şahıslar bir hafta sonra geldiklerinde işletmeyi devir alacaklarını söyleyerek dükkandan ayrıldı. Şahısların dükkandan ayrılmasının ardından, çalışanlar durumu işletme sahibi olan Suriyeli Manar Canaan’a aktardı. Tehditler karşısında çaresiz kalan işyeri sahibi, durumu polise bildirerek yardım istedi. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine ekipler harekete geçerek şüphelilerin oto yıkamaya geleceği günü beklemeye başladı. Geçen Salı günü M.U. ve beraberindeki 5 kişi, oto yıkamaya geldiği esnada orada bulunan Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. M.U.’nun silahına uzandığı esnada ekipler, şüpheliyi ve beraberindeki 5 kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. M.U.’ya ait olduğu öğrenilen börekçide yapılan aramada ise ‘Uzi’ görünümlü bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.