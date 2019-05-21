Suriyelinin 'kaliforniyum' diyerek satmaya çalıştığı madde reçine çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Suriyeli uyruklu Abdulkerim El Mustaytif tarafından 20 bin dolara satılmak istenen dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan 'kaliforniyum' olduğu öne sürülen maddenin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılan incelemesinde reçine olduğu anlaşıldı.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kır düğünü tesisinde çalışmaya başlayan Suriye uyruklu Abdulkerim El Mustaytif, mesai arkadaşlarına kısa sürede zengin olacağını söylemeye başladı. Çalışanların dikkatini çeken Abdulkerim El Mustaytif, 12 Nisan günü polise gelen ihbarla elindeki kan tüpleri içerisinde, 'kaliforniyum' adlı maddeyi 2 kişiye satmaya çalışırken yakalandı. Abdulkerim El Mustaytif ve ona yardım ettiği belirtilen Türk vatandaşları H.U. ile İ.K. gözaltına alındı.Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, piyasa değeri yaklaşık 20 bin dolar olduğu belirtilen, uluslararası dolaşımı yasaklanmış ve radyolojik tehlikesi olan madde için bölgeye, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracı ile 6 kişilik ekip sevk etti. Ekipler, maddeyi incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderdi.

TADINA BAKMIŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Abdulkerim El Mustaytif., sorgusunda, "Bu maddeyi bana Suriye'de bulunan bir akrabam göndererek 20 bin dolara satmamı istedi. Satış yapmam halinde bana da para verecekti. Bunun üzerine internet üzerinden araştırma yaptım, gerçekten kaliforniyum mu, bilmiyorum" dedi. H.U. ile İ.K. suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildikleri mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Abdulkerim El Mustaytif mahkemedeki ifadesinde, 'kaliforniyum' olduğu iddia edilen maddenin tadına baktığını söyledi.

Yapılan araştırma sonrası TAEK'ten yapılan açıklamada, 'Maddenin içme suyu arıtma cihazlarında suyun içerisindeki katyon ve anyonların azaltılmasında kullanılan bir reçine olduğu ve piyasada kolaylıkla bulanabileceği anlaşılmıştır' denildi. Ayrıca düzenlenen raporda, yine bu maddenin herhangi bir nükleer veya radyolojik kullanımı olan uygun bir malzeme olmadığı belirtildi.

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir. Normal basınç altında biri 900 santigrat derecenin üstünde ve diğeri 900 santigrat derecenin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır. Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.