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  4. Suriyelinin üzerinden çıktı! Hepsini iç çamaşırına gizlemiş

Suriyelinin üzerinden çıktı! Hepsini iç çamaşırına gizlemiş

25.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da şüphe üzerine durdurulan Suriyelinin iç çamaşırına gizlediği binlerce uyuşturucu hap, polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Suriyelinin üzerinden çıktı! Hepsini iç çamaşırına gizlemiş

Adana’da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyeli M.E.’nin (33) iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.’nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu. M.E., otomobilin sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan A.M., gözaltına alındı.

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Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.’nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü. M.E.’nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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Adana
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