Suriyeliye çarparak, ölümüne neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kaldırımda bisikletini tutarak, yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris'e (23) kamyonuyla çarpıp, üzerinden geçen İbrahim Terzi (40), polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Terzi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Alanyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl'e giden İbrahim Terzi yönetimindeki 41 GR 922 plakalı tomruk yüklü kamyon, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, kaldırımda elinde bisikletiyle yürüyen Suriyeli Musa el Faris'e çarpıp, üzerinden geçti.

Kazada Musa el Faris, kanlar içinde yerde kalırken, İbrahim Terzi ise kamyonu yol kenarına bırakıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Musa el Faris'in hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri ise kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için bölgede inceleme yaptı.

Polisler, İbrahim Terzi'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Terzi, emniyetteki sorgusunun ardından taksiyle sağlık kontrolüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen İbrahim Terzi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.