Suriye'nin anayasa çıkmazı

Ancak anayasa görüşmeleri tıkanmış durumda. DW Türkçe taraflarla konuştu.Suriye'de siyasi çözümün sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda Şubat ayı başında Cenevre'de devam eden anayasa komitesi görüşmeleri bir kez daha sonuçsuz kaldı. Komitenin Suriye'de bu yıl Nisan-Mayıs aylarında yapılması öngörülen devlet başkanlığı seçiminden önce yeni anayasa taslağını tamamlaması planlanıyordu.

Beşinci kez toplanan komite, yeni anayasanın çerçevesine veya içeriğine dair herhangi bir madde üzerinde uzlaşamadı. Komiteyi oluşturan muhalefet, yönetim ve sivil toplum heyetleri ilerleme sağlanamamasından dolayı birbirlerini suçluyor.

Cenevre görüşmelerine katılan komite üyeleri DW Türkçe'ye "yeni anayasanın dayandığı temel görüşlerin olduğu başlangıç ve genel esaslar kısmına dair henüz uzlaşma sağlanamadığını, içerik kısmına ilişkin tartışmaların ise henüz başlamadığını" söyledi.

Komitenin muhalefet heyetinde yer alan Suriye Ulusal Koalisyon Başkan Yardımcısı Dima Moussa, Şam yönetimi tarafından belirlenen heyetin anayasanın temel ilkelerine dair önerilerini sunmadığını, önceki oturumlarda tartışılan başlıkları gündemde tutmaya devam ettiklerini ve bu nedenle görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi.