İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, "Soçi'de olan görüşmeler ilerideki görüşmelere ön ayak olacaktır. Bu görüşmeler devam edecek ve güzel sonuçlar elde edeceğiz." dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Büyükelçi Farazmand, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Muhammed Farazmand, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin atılan adımları İran'ın desteklediğini söyledi. Harekat nedeniyle, Erzurum'a ziyaretinin geciktiğini belirten Farazmand, şöyle konuştu: "Şunu vurgulamak isterim ki ülkeler arasındaki bu konular inşallah çözülür. İnşallah Soçi’de yapılan görüşme sonrası sıkıntılar çözülecektir. İran'da güçlü bir şekilde bu protokol ve ortaklığa katılarak desteğini göstermiştir. İnşallah bu sıkıntıların hepsi hızlı bir şekilde çözülecektir. Bizim Dışişleri Bakanımız da desteğini dün sözlü bir şekilde belli etti. Soçi'de olan görüşmeler ilerideki görüşmelere ön ayak olacaktır. Bu görüşmeler devam edecek ve güzel sonuçlar elde edeceğiz. Suriye'nin anayasası için görüşmeler devam edecektir. İnşallah güzel sonuçlar elde edilecektir."

- "Hiçbir ülkenin topraklarında gözü olan ülke değiliz" Vali Okay Memiş de Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın önemine vurgu yaptı. Sınır ötesinden yapılan terör eylemlerine karşı Türkiye'nin tahammülünün kalmadığının bilinmesi gerektiğini aktaran Memiş, şunları kaydetti: "Erzurum heyeti olarak İran'a ziyaretimiz olacaktı fakat Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İran'a yapacağımız ziyareti ertelemek zorunda kaldık. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hiçbir ülkenin sınırlarında, topraklarında gözü olan bir ülke devlet değiliz. Lakin bizim sınır ötesinden bize yönelik yapılan terörist eylemlere karşı bu ülkenin tahammülü kalmadı. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle bir operasyon yapılmak zorunda bırakıldı. Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik katiyen bir müdahalemiz, o konuda bir yönde amacımız yok. Tek maksadımız Türkiye'ye o yönden gelen terörist saldırılarının önüne geçmek."