"Suriye'nin Arap Birliği üyeliği Arap ülkelerinin onayına bağlı"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilebilmesinin üye ülkelerin onayına bağlı olduğunu söyledi.

Ebu Gayt, Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ebu Gayt, Suriye'nin 2011'de dondurulan Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üye ülkelerin çoğunun onay vermesi ve birtakım tepkilerin gelmeyeceğinden emin olunmasından sonra konunun öneri olarak sunulabileceğini belirten Ebu Gayt, "Suriye'nin yeniden Arap Birliğindeki yerini alarak çalışmalara başlaması konusunda Arap ülkelerinin onayının alınması halinde, Arap Birliği Genel Sekreterliği olarak bize düşen onlara hizmet etmektir. Genel Sekreter, Arap ülkelerinin çıkarlarını korumaya çalışır. Dolayısıyla alınan kararları anında uygularız." diye konuştu.

Şu ana kadar Suriye rejiminin Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesine ilişkin netlik kazanan bir durum olmadığını kaydeden Ebu Gayt, "Suriye meselesi, hassas ve birçok yönü bulunan bir konu. Suriye'nin, Arap Birliğinin kurucu ülkelerinden biri olduğunu itiraf etmek gerek." ifadelerini kullandı.