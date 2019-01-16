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"Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için oy çokluğu yeterli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için oy birliğinin gerekmediğini söyledi

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki üyeliğinin tekrar aktif hale getirilebilmesi için üye ülkelerin çoğunun onayının yeterli olduğunu açıkladı.

Mısır’da yayın yapan DMC televizyonuna konuk olan Ebu Gayt, Suriye’nin üyeliğinin tekrar aktif hale getirilmesi için oy birliğinin gerekmediğini, 21 üye ülkeden 20, 18 veya 17’sinin kabul etmesi durumunda Şam’ın tekrar Arap Birliği'ne dönebileceğini ifade etti.

Suriye krizinde önümüzdeki yakın dönemde çözüme ulaşılmasının beklenmediğine dikkati çeken Ebu Gayt, buna İran’ın Suriye’deki varlığı ve etkinliğini gerekçe gösterdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı Hüsam Zeki, 20 Ocak’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yapılacak olan Arap Birliği Ekonomik Zirvesi’nde Suriye’nin Birliğe üyeliğinin aktif hale getirilmesi konusunun gündemde olmayacağını söylemişti.

- "Amerika çekilme konusunda çelişkili tutum sergiliyor"

ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusundaki bir soru üzerine Genel Sekreter Ebu Gayt, çekilmeden emin olmadığın ifade etti.

Ebu Gayt, “Amerika çekilme konusunda çelişkili bir tutum sergiliyor. Trump yarın çekileceklerini ifade ediyor. Kurumlar çekilme kararının tekrar değerlendirilmesini istiyor. Üçüncü bir yetkili çekilme için bazı şartlar öne sürüyor.” dedi.

Ebu Gayt, eski genel sekreter Amr Musa zamanında "komşu ülkeler" tabirinin gündeme geldiğini, Türkiye ve İran gibi ülkelerin de Arap Birliği'ne üyeliğinin tartışıldığını, ancak İsrail'in de üye olmak isteyebileceği düşüncesinden dolayı bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

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