Suriye'nin Çobanbey beldesindeki terör saldırısı

Kınık, tüm dünyada din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın sağlık çalışanlarına yönelik terör saldırılarının son bulmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son olarak Çobanbey Hastanesinde görevli Türk Kızılay yerel çalışanı Abdulvahap El Muhammet’in de şehit olduğu saldırıda, toplamda 12 sivil yaşamını yitirmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Aynı saldırıda Abdulvahap El Muhammet'in hamile olan eşi Fatma Abdo Bekar ve Yeğeni Hatice Muhammet’in de hayatlarını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sadece insani yardım amaçlı faaliyetler üstlenen sağlık personellerine yönelik bu tip saldırılar, en basit tanımıyla insanlık suçudur. Bu gibi insanlık dışı saldırılara en büyük tepkiyi vermek, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesi'nin yakınında dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 12 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

