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Suriye'nin Çobanbey beldesindeki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Tüm dünyada din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın sağlık çalışanlarına yönelik terör saldırılarının son bulması en büyük dileğimizdir. Son olarak Çobanbey Hastanesi'nde görevli Türk Kızılay yerel çalışanı Abdulvahap El Muhammet de şehit olmuştur" - "Sadece insani yardım amaçlı faaliyetler üstlenen sağlık personellerine yönelik bu tip saldırılar, en basit tanımıyla insanlık suçudur"

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye-Suriye sınırındaki Çobanbey Hastanesi'nin yakınında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında hastanede güvenlik personeli olarak görev yapan Türk Kızılay yerel çalışanı Abdulvahap El Muhammet'in de şehit düştüğü bildirdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilyen Kınık, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Çobanbey Hastanesi otoparkında dün gerçekleşen saldırı sonrası 12 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığını hatırlattı.

Saldırıda hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Kınık, aynı saldırıda Çobanbey Hastanesinde güvenlik personeli olarak görev yapan Türk Kızılay yerel çalışanı Abdulvahap El Muhammet'in de şehit düştüğü aktardı.

- "Bu tip saldırılar, en basit tanımıyla insanlık suçudur"

Kınık, tüm dünyada din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın sağlık çalışanlarına yönelik terör saldırılarının son bulmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son olarak Çobanbey Hastanesinde görevli Türk Kızılay yerel çalışanı Abdulvahap El Muhammet’in de şehit olduğu saldırıda, toplamda 12 sivil yaşamını yitirmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Aynı saldırıda Abdulvahap El Muhammet'in hamile olan eşi Fatma Abdo Bekar ve Yeğeni Hatice Muhammet’in de hayatlarını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sadece insani yardım amaçlı faaliyetler üstlenen sağlık personellerine yönelik bu tip saldırılar, en basit tanımıyla insanlık suçudur. Bu gibi insanlık dışı saldırılara en büyük tepkiyi vermek, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesi'nin yakınında dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 12 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

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Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık

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