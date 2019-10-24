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"Suriye'nin dahil olmadığı bir anlaşma, çözüme katkı sağlamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Suriye'ye biz bir elbise giydirmeye çalışıyoruz. Yeni bir anayasa yapılacak. Peki kim yapacak? Suriyelilerin dışındakiler. Suriye'nin dahil olmadığı bir anlaşma, Suriye'deki problemlerin çözümüne katkı sağlamaz" - "(YPG, Türkiye sınırlarından çekilecek) dediler. Şimdi göreceğiz çekildi mi? Çekilmedi mi? Kimleri etkileyecek? O bölgede bundan sonra güvenlik nasıl sağlanacak? Bunlar belli değil"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Suriye'ye biz bir elbise giydirmeye çalışıyoruz. Yeni bir anayasa yapılacak. Peki kim yapacak? Suriyelilerin dışındakiler. Suriye'nin dahil olmadığı bir anlaşma, Suriye'deki problemlerin çözümüne katkı sağlamaz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nın belli bir noktaya gelmesiyle ABD'nin çatışmaların durması için araya girdiğini söyleyen Karamollaoğlu, "(YPG, Türkiye sınırlarından çekilecek) dediler. Şimdi göreceğiz çekildi mi? Çekilmedi mi? Kimleri etkileyecek? O bölgede bundan sonra güvenlik nasıl sağlanacak? Bunlar belli değil. Ama herkes bilsin ki Amerika, Orta Doğu'ya, Suriye'ye girdi ve burada kalıcı." dedi.

ABD'nin, özellikle YPG'nin bulunduğu Suriye topraklarında en büyük üslerinden birini kurduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Kimisi 40 bin, kimisi 60 bin, kimisi 90 bin tır YPG'ye destek verdi deniliyor ama bu hakikaten YPG'ye mi destek yoksa yarın Amerika Birleşik Devletleri o bölgede bir harekat yaparsa kendisine ihtiyaç duyacağı silahları bir yerde depoluyor mu onu bile bilmiyoruz. Amerika bu bölgede var. (Ben çıkmam) diyor." şeklinde konuştu.

Rusya ile varılan mutabakatta yer alan müşterek devriyenin problemleri çözemeyeceğini savunan Karamollaoğlu, daha önce Amerika ile yapılan devriyelerden bunun görülebileceğini kaydetti.

Karamollaoğlu, "Suriye'ye biz bir elbise giydirmeye çalışıyoruz. Yeni bir anayasa yapılacak. Peki kim yapacak? Suriyelilerin dışındakiler. Suriye'nin dahil olmadığı bir anlaşma, Suriye'deki problemlerin çözümüne katkı sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara-Şam arasında yeni bir dönem mi başlıyor?" sorusuna Karamollaoğlu, "Bugüne kadar gelen süreçte devlet başkanları arasında bir irtibat kurulmadı. Kurulmasını da istemiyorlar. Tamam kurulmasın ama devlet tarafından yetkilendirilen kişilerle bu temaslar başladıysa bunu da olumlu karşılarız." cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Suriye

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