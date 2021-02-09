HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye'nin Doğusunda IŞİD'e Karşı Mücadele Yoğunlaşıyor

Suriye'nin Doğusunda IŞİD'e Karşı Mücadele Yoğunlaşıyor

09.02.2021 18:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Suriye'nin Doğusunda IŞİD'e Karşı Mücadele Yoğunlaşıyor

Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da çok sayıda IŞİD mensubunun yakalandığı bildirildi

ABD destekli güçler, Suriye'nin doğusunda terör örgütü IŞİD'in kalıntılarına karşı yürüttükleri operasyonları yoğunlaştırdı.

ABD'nin IŞİD'e karşı mücadeledeki ana ortaklarından Suriye Demokratik Güçleri'nden yapılan açıklamada Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da çok sayıda IŞİD mensubunun yakalandığı bildirildi.

YPG basın sözcüsü Siyamend Ali, "Güçlerimiz 30'dan fazla teröristi yakaladı" dedi.

Siyamend Ali, Amerika'nın Sesi'yle yaptığı telefon görüşmesinde "Devam eden operasyon, IŞİD'in son eylemlerinde büyük rol oynayan sığınakları ve yeraltı tünellerini hedef alıyor" şeklinde konuştu.

Suriye Demokratik Güçleri'nden geçen hafta yapılan açıklamada, son operasyonun IŞİD'in iki kadın yetkiliyi öldürmesine misilleme olarak yürütüldüğü, ”geniş kapsamlı operasyonun” terör örgütünün "tüm Deyrizor çölü ve Suriye-Irak sınır hattındaki" varlığını hedef aldığı kaydedildi.

Suriye'nin doğusunda faaliyet gösteren iki kadın lider, Seda El Faysal El-Hermas ve Hind Latif El-Hidr'in Ocak ayı sonunda IŞİD militanları tarafından kaçırılıp öldürüldüğü bildirilmiş, ABD bu cinayetleri kınayan bir açıklama yapmıştı.

IŞİD, 2019 yılı Mart ayında yenilgiye uğratılmasına rağmen Suriye'nin doğusunda halen bir tehdit unsuru olmaya devam ediyor. IŞİD militanları, özellikle Deyrizor ve Hasake vilayetlerinde son haftalarda sivillere ve Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı personele yönelik saldırıları arttırdı.
Sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği son saldırılarda birkaç Arap aşiret lideri ve kamu görevlisi öldürüldü.

Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Abdi, geçtiğimiz hafta Eşark el Evsat gazetesine verdiği söyleşide, "Özellikle IŞİD'in Suriye'nin çöl bölgelerindeki saldırıları arttırması ve güçlerimiz tarafından özgürlüklerine kavuşturulan bölgelere doğru yeniden genişleme girişimlerinden sonra operasyonlarımızı yoğunlaştırma ihtiyacı doğdu" şeklinde konuşmuştu.

IŞİD Ocak ayında 46 saldırı düzenledi

ABD askeri yetkilileri, IŞİD'e karşı oluşturulan küresel koalisyonun Suriye Demokratik Güçleri'ne IŞİD'e karşı yürüttükleri operasyonlarda destek sağlama taahhüdü verdiğini bildirdi.

ABD liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, "Koalisyon, ortağımız olan Suriye Demokratik Güçleri'ne istihbarat, gözetim, keşif, talep edilmesi durumunda hava gücü ve lojistik destek sağlıyor" dedi.

Öte yandan IŞİD, Deyrizor, Humus ve Hama'da Suriye hükümet güçleri ve müttefik milislere yönelik saldırı ve tuzakları da arttırdı.

Örgüt, Ocak ayında Suriye'nin orta kesimlerinde en az 46 saldırı düzenledi. Aşırılıkla Mücadele Projesi'ne (Counter Extremism Project) göre bu saldırılarda Suriye hükümetine bağlı en az 55 savaşçı ve 26 sivil öldürüldü.

Uzmanlar, şu anda Suriye ve Irak'ta toprak elde etme kapasitesine sahip olmasa da IŞİD'in her iki ülkede de büyük saldırılar düzenlemeye devam etme olasılığını yüksek görüyor.

İslamcı militanlık üzerine araştırmalar yapan Suriyeli uzman Sadrettin Kinno, "Suriye'nin sorunu, iç savaş nedeniyle parçalanmış olmasıdır. Bu da IŞİD'e karşı ortak bir çaba olmaması anlamına gelir" diyor.

Kinno, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, IŞİD militanlarının "Suriye'de kazanımlar elde etmek için ülkedeki bu siyasi ve mülki bölünmüşlüğü sömürdüğünü" söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Trump'ın kaderini belirleyecek dava başlıyor!Trump'ın kaderini belirleyecek dava başlıyor!
Araştırma görevlisi nasıl olunur?Araştırma görevlisi nasıl olunur?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

'Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak kolay, gel çık karşıma'

'Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak kolay, gel çık karşıma'

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Dünyayı sarsacak iddia: Kuzey Kore hırsızlık yapıyor!

Dünyayı sarsacak iddia: Kuzey Kore hırsızlık yapıyor!

‘Son Akşam Yemeği’ni sadece 12 kişi ziyaret edebilecek

‘Son Akşam Yemeği’ni sadece 12 kişi ziyaret edebilecek

Trump'ın 2. azil davası bugün başlıyor

Trump'ın kaderini belirleyecek dava başlıyor!

Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok dünya basınında

Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok dünya basınında

'Avrupa'nın en yaşlı insanı' rahibe Lucile Randon, Kovid-19'u yendi

'Avrupa'nın en yaşlı insanı' Kovid-19'u yendi

Kafaları daha da karıştıran aşı açıklaması!

Kafaları daha da karıştıran aşı açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.