Suriye'nin Doğusunda IŞİD'e Karşı Mücadele Yoğunlaşıyor

Suriye'nin doğusunda faaliyet gösteren iki kadın lider, Seda El Faysal El-Hermas ve Hind Latif El-Hidr'in Ocak ayı sonunda IŞİD militanları tarafından kaçırılıp öldürüldüğü bildirilmiş, ABD bu cinayetleri kınayan bir açıklama yapmıştı.

Suriye Demokratik Güçleri'nden geçen hafta yapılan açıklamada, son operasyonun IŞİD'in iki kadın yetkiliyi öldürmesine misilleme olarak yürütüldüğü, ”geniş kapsamlı operasyonun” terör örgütünün "tüm Deyrizor çölü ve Suriye-Irak sınır hattındaki" varlığını hedef aldığı kaydedildi.

Siyamend Ali, Amerika'nın Sesi'yle yaptığı telefon görüşmesinde "Devam eden operasyon, IŞİD'in son eylemlerinde büyük rol oynayan sığınakları ve yeraltı tünellerini hedef alıyor" şeklinde konuştu.

ABD'nin IŞİD'e karşı mücadeledeki ana ortaklarından Suriye Demokratik Güçleri'nden yapılan açıklamada Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da çok sayıda IŞİD mensubunun yakalandığı bildirildi.

ABD liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, "Koalisyon, ortağımız olan Suriye Demokratik Güçleri'ne istihbarat, gözetim, keşif, talep edilmesi durumunda hava gücü ve lojistik destek sağlıyor" dedi.

Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Abdi, geçtiğimiz hafta Eşark el Evsat gazetesine verdiği söyleşide, "Özellikle IŞİD'in Suriye'nin çöl bölgelerindeki saldırıları arttırması ve güçlerimiz tarafından özgürlüklerine kavuşturulan bölgelere doğru yeniden genişleme girişimlerinden sonra operasyonlarımızı yoğunlaştırma ihtiyacı doğdu" şeklinde konuşmuştu.

IŞİD, 2019 yılı Mart ayında yenilgiye uğratılmasına rağmen Suriye'nin doğusunda halen bir tehdit unsuru olmaya devam ediyor. IŞİD militanları, özellikle Deyrizor ve Hasake vilayetlerinde son haftalarda sivillere ve Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı personele yönelik saldırıları arttırdı. Sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği son saldırılarda birkaç Arap aşiret lideri ve kamu görevlisi öldürüldü.

Öte yandan IŞİD, Deyrizor, Humus ve Hama'da Suriye hükümet güçleri ve müttefik milislere yönelik saldırı ve tuzakları da arttırdı.

Örgüt, Ocak ayında Suriye'nin orta kesimlerinde en az 46 saldırı düzenledi. Aşırılıkla Mücadele Projesi'ne (Counter Extremism Project) göre bu saldırılarda Suriye hükümetine bağlı en az 55 savaşçı ve 26 sivil öldürüldü.

Uzmanlar, şu anda Suriye ve Irak'ta toprak elde etme kapasitesine sahip olmasa da IŞİD'in her iki ülkede de büyük saldırılar düzenlemeye devam etme olasılığını yüksek görüyor.

İslamcı militanlık üzerine araştırmalar yapan Suriyeli uzman Sadrettin Kinno, "Suriye'nin sorunu, iç savaş nedeniyle parçalanmış olmasıdır. Bu da IŞİD'e karşı ortak bir çaba olmaması anlamına gelir" diyor.

Kinno, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, IŞİD militanlarının "Suriye'de kazanımlar elde etmek için ülkedeki bu siyasi ve mülki bölünmüşlüğü sömürdüğünü" söyledi.

