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Suriye'nin doğusunda IŞİD'e operasyon

10.02.2019 19:25 | Son Güncelleme

Suriye'nin doğusunda IŞİD'e yönelik operasyon hız kazandı.

Bölgede 600'den fazla cihatçı olduğu düşünülüyor. SDG'ye göre bu cihatçılar arasında IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi yok.Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkenin doğusunda IŞİD'in elinde tuttuğu son bölge olarak gösterilen alanı ele geçirmek için operasyonu yoğunlaştırdı.

Sivillerin bölgeyi terk etmesi için verilen bir haftalık aranın ardından operasyon tekrar başladı. SDG'nin saha komutanı, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği bilgide, "Şu an yoğun çatışmalar var. Operasyon başlattık ve savaşçılarımız ilerliyor" dedi.

Suriye'deki gelişmeleri yakından izleyen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Suriye Demokratik Güçleri'nin bölgedeki tarım arazilerinde ilerlemeyi sürdürüdüğünü söyledi. Gözlemevinin başkanı Rami Abdül Rahman, "Çatışamalar sürüyor. Bu sabah yoğun çatışmalar vardı. Mayınlar patlıyor" dedi.

Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin doğusundaki petrol zengini Deyr ez Zor'a yönelik operasyonları Eylül ayında başlatmıştı. Operasyon sonucu IŞİD'in etkin olduğu alan daraltılmıştı.

SDG, bölgede 600'e yakın cihatçının olduğunu söylüyor. Ancak yüzlerce sivilin de mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Cihatçılar arasında IŞİD'in lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin olduğu düşünülmüyor. AFP'ye konuşan SDF sözcüsü Mustafa Bali, "el Bağdadi'nin Suriye'de olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

AFP/ÖA,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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