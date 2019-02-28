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Suriye'nin doğusunda toplu mezar bulundu

28.02.2019 20:03 | Son Güncelleme

IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri olan Bağuz köyünde bulunan toplu mezarda gömülü olanların çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Katledilenlerin Ezidiler olabileceğinden şüphe ediliyor.Suriye'nin doğusunda IŞİD'den geri alınan Bağuz yakınlarında, Ezidilere ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu. IŞİD'le savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından bir hafta önce tespit edildiği belirtilen toplu mezara gömülenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu açıklandı. SDG komutanlarından Adnan Afrin, toplu mezardaki kazının devam ettiğini, birçoğu başı kesilmiş halde olan kurbanların ne zaman öldürüldüğünün henüz bilinmediğini söyledi.

SDG yetkilileri toplu mezardaki kurbanların, IŞİD'in 2014 yılında katliam uyguladığı Ezidiler olup olmadığını araştırıyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Ezidi halkına mensup en az 3 bin kişi IŞİD tarafından katledilmiş, binlerce Ezidi kadın da seks köleliğine zorlanmıştı. Katliamların çoğu Ezidilerin yoğun olduğu Irak'ın Sincar kentinde yaşanmış, Suriye tarafına kaçan bazı Ezidiler de bu bölgede IŞİD'in eline düşmüştü. Ezidi katlimanı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı kapsamlı operasyonların başlamasına vesile olmuştu.

Bir hafta içinde nihai zafer sözü

Tam Irak sınırında Fırat Nehri üzerinde bulunan Bağuz köyü IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri. Köyün kontrolünü ele geçiren SDG, köyde saklanan son IŞİD üyelerini temizlemek için çabalıyor. Ancak operasyon köyde tutsak kalan binlerce sivilin tahliyesi bitmediği için yavaş ilerliyor. SDG komutanı Mazlum Kobani, Perşembe günü yayınlanan bir videoda bir hafta içinde IŞİD'e karşı nihai zafer ilan edeceklerini söyledi.

Bağuz köyünün de dahil olduğu Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde IŞİD'e yönelik kapsamlı operasyonlar 3 aydan fazla bir süredir devam ediyordu. Bu süre zarfında en az 40 bin sivilin IŞİD'in elinden kurtarıldığı belirtiliyor. Ancak Bağuz köyünde bulunan sivillerin ve IŞİD savaşçılarının sayısı tahminlerin ötesinde çıktı. SDG'nin verdiği bilgiye göre köyden tahliyelerin çoğu yeraltı tünnellerinden sağlanıyor. IŞİD'in elinde esir olan 24 üyesinin de Perşembe günü kurtarıldığını açıklayan SDG, bölgede bir kaç yüz civarında IŞİD'linin kaldığını bildirdi. Şuan için teslim olmaları için biz müzakere yürütülmediğini belirten SDG komutanı Afrin, ancak karşı taraftan böyle bir talebin gelebileceğini ifade etti. Afrin, IŞİD'in elinde halen esir durumunda olan sivil ve SDG savaşçıları olduğunu da hatırlattı.

IŞİD 2014 yılında Irak'ta Musul, Suriye'de Rakka başta olmak üzere Ortadoğu'da geniş bir coğrafyayı ele geçirerek "halifelik" ilan etmişti.

rtr/GY,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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