Suriye'nin doğusunda toplu mezar bulundu

Katledilenlerin Ezidiler olabileceğinden şüphe ediliyor.Suriye'nin doğusunda IŞİD'den geri alınan Bağuz yakınlarında, Ezidilere ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu. IŞİD'le savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından bir hafta önce tespit edildiği belirtilen toplu mezara gömülenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu açıklandı. SDG komutanlarından Adnan Afrin, toplu mezardaki kazının devam ettiğini, birçoğu başı kesilmiş halde olan kurbanların ne zaman öldürüldüğünün henüz bilinmediğini söyledi.

SDG yetkilileri toplu mezardaki kurbanların, IŞİD'in 2014 yılında katliam uyguladığı Ezidiler olup olmadığını araştırıyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Ezidi halkına mensup en az 3 bin kişi IŞİD tarafından katledilmiş, binlerce Ezidi kadın da seks köleliğine zorlanmıştı. Katliamların çoğu Ezidilerin yoğun olduğu Irak'ın Sincar kentinde yaşanmış, Suriye tarafına kaçan bazı Ezidiler de bu bölgede IŞİD'in eline düşmüştü. Ezidi katlimanı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı kapsamlı operasyonların başlamasına vesile olmuştu.