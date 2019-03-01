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Suriye’nin Doğusunda Yeni Toplu Mezar Bulundu

01.03.2019 00:50 | Son Güncelleme

Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan Amerika destekli yerel güçlerin bir yetkilisi, ülkenin doğusunda IŞİD’in elinde kalan son bölgenin yakınlarında yeni bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı

Suriye’nin Doğusunda Yeni Toplu Mezar Bulundu

Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan Amerika destekli yerel güçlerin bir yetkilisi, ülkenin doğusunda IŞİD’in elinde kalan son bölgenin yakınlarında yeni bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Mezara kısa bir süre önce ulaşıldığı belirtilirken, toplam kaç ceset olduğu henüz bilinmiyor. Yerel güçler ayrıca, IŞİD’in rehin tuttuğu kendilerine bağlı 24 savaşçıyı da kurtardıklarını belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözcüsü Adnan Afrin yaptığı açıklamada, mezarın Bağuz kasabası sınırında ortaya çıkarıldığını kaydetti. Suriyeli Kürtler’in yönetimindeki Furat FM TV kanalında Çarşamba günü yayınlanan videoda mezardan birçok cesedin çıkarıldığı görüntülendi. Ancak mezarın büyüklüğü ve toplam ceset sayısı bilinmiyor.

‘24 SDG savaşçısı kurtarıldı’

SDG sözcüsü Afrin, IŞİD’in gizlendiği Bağuz’da sivillerin bölgeden çıkarılması için yaptıkları operasyonda 24 SDG savaşçısını da cihatçı grubun elinden kurtardıklarını bildirdi.

Sayıları ve etkileri azalan IŞİD militanları ellerinde kalan son bölge olan Bağuz’u aynı zamanda da sığınma yeri olarak kullanıyor. Cihatçıların aileleri ve dünyanın farklı yerlerinden Suriye’ye gelen sadık destekçileri de Bağuz’da kalmaya devam ediyor.

Bağuz’un da koalisyon güçlerince IŞİD’den geri alınması halinde terör örgütünün elinde toprak kalmayacak. Ancak yaygın görüş, cihatçı grubun Suriye’nin başka bölgelerinde ve Irak başta olmak üzere Mısır ve Batı Afrika gibi başka noktalarda da yapılanmasının hala devam ettiği ve bu nedenle de tehdidin de ortadan kalkmayacağı yönünde.

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