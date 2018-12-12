HABER

Suriye'nin El Rai kasabasında patlama: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 17:28 | Son Güncelleme

KİLİS'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Çobanbey olarak da bilinen El Rai kasabasında bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

GAZİANTEP, (DHA) - KİLİS'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Çobanbey olarak da bilinen El Rai kasabasında bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Çobanbey olarak da bilinen El Rai kasabasının merkezinde öğleden sonra bomba yüklü motosiklet ile saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca düzenlendiği belirtilen saldırıda yaralananlar tedavi için Azez ve sınır hattında kurulu sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!
Bu iddia doğruysa... 5 yaşındaki çocuğa oksijen yerine azot!Bu iddia doğruysa... 5 yaşındaki çocuğa oksijen yerine azot!
Hasta nakil aracı takla attı: 2 yaralıHasta nakil aracı takla attı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Darbe girişiminin ilk anlarında şükür secdesi! İşte saniye saniye skandal görüntüler

Darbe girişiminin ilk anlarında şükür secdesi! İşte saniye saniye skandal görüntüler

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Süper Lig'de Robben bombası!

Süper Lig'de Robben bombası!

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç iddia: 5 yaşındaki çocuğa ameliyat sırasında oksijen yerine azot verildi!

Bu iddia doğruysa... 5 yaşındaki çocuğa oksijen yerine azot!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Antalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılar

Antalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılar

4 yıldan beri aracı olmayan Erzurumlu'ya 'İstanbul'da kaçak geçiş yaptın' cezası

Otomobili olmayan Erzurum'lunun yaşadığı 'yok artık' dedirtti!

Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Sinop'ta 10 kiloluk levrek sürprizi

Tezgahta görenler şaşırdı! 'Nadir görülür'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.