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Suriye'nin en büyük petrol sahası yakınında patlama oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

Deyrizor'da bulunan ülkenin en büyük petrol sahasında çalışan işçileri taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 30 işçi ile otobüsteki YPG/PKK'lı teröristler öldü

DEYRİZOR/ Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'den çıkan işçileri taşıyan otobüsün hedef alındığı saldırıda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki sahada çalışan 30 işçi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Ömer'de çalışan işçileri taşıyan otobüsün geçiş güzergahında bomba infilak etti. Saldırıda 30 işçi ve otobüsteki YPG/PKK'lı teröristler öldü.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer, YPG/PKK tarafından işgal ediliyor.

Sahada bir de ABD üssü bulunuyor.

ABD ve YPG/PKK, terör örgütü DEAŞ'ı geçen hafta Deyrizor'da, Fırat'ın doğusundaki son yerleşimden çıkarmıştı. Teslim olan DEAŞ'lılar ve aileleri El Ömer petrol sahasına götürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
El Ömer patlama

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