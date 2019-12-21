Suriye'nin En Büyük Rafinerilerinden Birine Roketli Saldırı

Suriye’nin Humus şehrinde bulunan bir rafineriye roketli saldırı düzenlendi. Yetkililerin terör saldırısı olarak duyurdukları saldırı sonrası rafineride bulunan iki gaz ünitesinin zarar görmesi üzerine üretime ara verildi.

Rafineri yöneticisi Haitham Musawkar yaptığı açıklamada saldırı sonrası tesiste yangın çıktığını ve yangının birkaç saatin ardından kontrol altına alınmasıyla birlikte tamirat ve onarım çalışmalarının başladığını söyledi.

Humus şehrinin batısındaki rafineri ülkenin dizel, gaz ve kalorifer yakıtı temin eden iki ana rafinerisinden biri durumunda.

