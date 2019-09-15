"Suriye'nin geleceği Suriye halkına bağlıdır ve kararı onlar vermelidir"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'nin geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğunu ve kararı da onların vermesi gerektiğini belirterek, yaklaşık 2,5 yıldır devam eden Astana sürecinin olumlu olduğunu söyledi.

Ruhani, Ankara'da yarın düzenlenecek Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Türkiye'ye hareketinden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye meselesiyle ilgili üç ülkenin yaptığı 5. Zirve olduğunu hatırlatan Ruhani, bu ülkede terörizmle mücadelenin yanı sıra dış müdahalenin sona ermesi, sığınmacıların geri dönüşü, anayasanın düzenlenmesi ve 2021 yılında yapılacak seçimler gibi meselelerin üçlü zirvede ele alınacağını söyledi.

Bölge güvenliğinin üç ülke için de önemli olduğunu ve Suriye'deki ateşkesin garantörleri olan üç ülkenin Astana süreci ile 2,5 yıldır devam ettirdiği görüşmelerin olumlu olduğunu aktaran Ruhani, Ankara'daki toplantıda etkili adımların atılmasını ve üç ülkenin Suriye'nin geleceği için etkili anlaşmalara imza atması temennisinde bulundu.