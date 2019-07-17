HABER

Suriye'nin güneyinde Esed rejimine yönelik saldırılar düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Dera'da rejime ait askeri konvoylara yapılan bombalı saldırılarda 6'sı rejim güçlerinden 8 kişi öldü

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Esed rejimine ait askeri araçlara yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu 6'sı rejim güçlerinden 8 kişi öldü.

Dera'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki İran destekli "4. Fırka"ya ait askeri araca yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlatılması sonucu 5 rejim unsuru öldü, 15'i yaralandı.

Dera'nın batısındaki Dahiye Mahallesi'ndeki patlamanın ardından ikinci patlama oldu.

İlin batı kırsalındaki Cilin beldesinde askeri noktadan çıkan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Bir albay rütbeli rejim unsuru ile ailesinden iki kişi öldü.

Söz konusu saldırıları üstlenen olmadı.

- Esed rejimi Dera'yı geçen yaz ele geçirmişti

Dera'da daha önce de rejim konvoyları hedef alınmış ancak can kaybı yaşanmamıştı.

Esed rejimi, halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği Dera ilini, geçen yaz Rusya'nın desteklediği operasyonla ele geçirmişti.

Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...
Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı! Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!
Kafası bahçedeki balık ağına dolanan kediyi zabıta ekipleri kurtardıKafası bahçedeki balık ağına dolanan kediyi zabıta ekipleri kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dera Esed rejimi Mahir Esed Suriye'nin güneyi

En Çok Okunan Haberler

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Bahçesinden çıkan tarihi eserler kabusu oldu

Bahçesinden çıkan tarihi eserler kabusu oldu

Görkem Sertaç Göçmen’in suç dosyası kabarık çıktı

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

MSB'den Pençe-2 Harekatı açıklaması

Terör örgütüne darbe! Tanksavar füzesi...

Okul kantinlerinde yeni dönem! Logosuz ürünler satılmayacak

Yeni dönem başlıyor! Logosuz ürünler satılmayacak

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.