HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye'nin İdlib eyaletinde bir hastaneye düzenlenen saldırıda siviller hayatını kaybetti

Suriye'nin İdlib eyaletinde bir hastaneye düzenlenen saldırıda siviller hayatını kaybetti

21.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de rejimin İdlib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu biri çocuk beş kişinin öldüğünü, 10 sivilin yaralandığını duyurdu. Reuters haber ajansı ise saldırıda en az yedi sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, 14 sağlık çalışanının ise yaralandığını kaydetti.

Suriye'nin İdlib eyaletinde bir hastaneye düzenlenen saldırıda siviller hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de rejimin İdlib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu biri çocuk beş kişinin öldüğünü, 10 sivilin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil, rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı" denildi.

Reuters haber ajansı ise saldırıda en az yedi sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, 14 sağlık çalışanının ise yaralandığını kaydetti.

Reuters'a konuşan tıp çalışanları ile arama-kurtarma ekibi mensupları, hayatını kaybedenler arasında bir kadın ve bir çocuğun olduğunu aktardı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Sorumlusu İbrahim Ebu Layis ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Hastanede büyük hasar meydana gelirken kentte yaşayan siviller, hastanenin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi.

Suriye rejim güçleri ve muhalifler arasındaki çatışmalar bir yıl önce yapılan ateşkes anlaşmasıyla sönümlenmişti.

Bölgede yaşayanlar, Rusya'nın desteklediği militanlar tarafından düzenlenen saldırılarla bazen çatışmaların yaşandığını aktarsa da Suriye ve Rusya iddiaları reddederek siviller ile çatışmaya girilmediğini, sadece İslamcı militanların hedef alındığını aktarıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=2-uj-tgscqo

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
Sosyal medya fenomenleri yapmış! AVM'de maske takmadı diye...Sosyal medya fenomenleri yapmış! AVM'de maske takmadı diye...
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

İran Dini Lideri Hamaney’den Trump’a: Bir önceki ahmak

İran Dini Lideri Hamaney’den Trump’a: Bir önceki ahmak

Sosyal medya fenomeninden AVM'de maske takmayanlara 'dayak' şakası!

Sosyal medya fenomenleri yapmış! AVM'de maske takmadı diye...

Nadir görülen hastalığa yol açıyorlar! Avustralya’yı milyonlarca fare istila etti

Nadir görülen hastalığa yol açıyorlar

Miami'de olağanüstü hal ilan edildi

Miami'de olağanüstü hal ilan edildi

20 milyon yıldızı kapsıyor! Samanyolu'nu daha önce hiç böyle görmediniz

Samanyolu'nu daha önce hiç böyle görmediniz

İsrail'de Netanyahu protestosu! Binlerce kişi sokağa döküldü

İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.