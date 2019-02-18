IHAAW155729-ASA/18-02-2019
- Suriye’nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi’nde 2 bomba yüklü araç patladı.
18.02.2019 15:57:29 TSI
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