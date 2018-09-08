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Suriye'nin İdlib ve Hama illerinde hava saldırıları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimleri ve askeri muhaliflerin cephe hatlarını vurmaya devam ediyor - Saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimindeki Hama illerinde hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları ile rejimin helikopterleri, sabah İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçesi, Habit beldesi, Sirce, Huveyin, Abidin ve El Hülübbe köyleri Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesindeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırdı.

İdlib'in Han Şeyhun ilçesindeki bir sivil savunma merkezi de saldırılara maruz kaldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Abidin'de 4 ve El Hülübbe köyünde 1, toplam 5 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı." dedi.

Diğer yandan muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkilileri, saldırılara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda "Hımeymim askeri üssünden kalkan Rusya'ya ait 3 ve Esed rejimine bağlı 2 helikopter Hama ve İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırıları düzenledi." ifadesini kullandı.

Saldırılar devam ediyor.

- Son 8 günde 26 sivil öldü

Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 26 sivil hayatını kaybetti. En az 51 kişi yaralandı.

Söz konusu sürede, Hama'nın kuzeyinden Keferzita beldesinde bir sivil savunma merkezi de düzenlenen hava saldırısında hizmet dışı kaldı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Baretliler Esed Hama İdlib Rusya

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