Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimlerindeki Hama illerinde hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları ile rejimin helikopterleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güneyindeki, Habit beldesi, Tel Aas ile Abidin köyü Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesindeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırı düzenliyor.

Esed rejimine ait helikopterlerin, Hama'nın kuzey kırsalında yer alan Latamane beldesindeki bir hastaneye varil bombalı saldırı düzenlemesi sonucu hastane hizmet dışı kaldı. Hastanede ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında, İdlib'in Habit beldesinde bir çocuk hayatını kaybetti. En az 5 sivil yaralandı." dedi.