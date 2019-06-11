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Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 21:49 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ekinlere sıçradı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ekinlere sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Kamışlı kentinin havaalanına yakın mesafede bulunan kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekinlere sıçradı.

Nusaybin sınırına uzak bir bölgede Kamışlı'nın güney tarafından meydana gelen yangına, halkın traktörlerle söndürme çalışmaları yaptığı gözlendi.

Yaklaşık iki saat süren yangının şehrin güneyine doğru ilerlediği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kamışlı Nusaybin yangın

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