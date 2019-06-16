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Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın sürüyor.

Suriye'nin Kamışlı kentinin batısında kuru otların tutuşmasıyla başladığı bildirilen ve Nusaybin'den görülen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangının Kamışlı'daki hasadı bekleyen buğday tarlalarına sıçradığı, Suriye tarafında yapılan söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığı gözlendi.

Bu arada, yangının Türkiye tarafına sıçraması ihtimaline karşı Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kamışlı Nusaybin yangın

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