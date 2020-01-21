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  4. Suriye’nin Keftnoran köyündeki saldırılarda ölü sayısı 8’e yükseldi

Suriye’nin Keftnoran köyündeki saldırılarda ölü sayısı 8’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 20:47 | Son Güncelleme

Esad rejimine ait savaş uçaklarının Halep’in batısındaki Kefrnoran köyüne düzenlediği saldırıda ölü sayısı 8’e yükseldi.Suriye’de Esad rejimine ait savaş uçakları Halep kentinin batısındaki Kefrnoran köyüne saldırı düzenledi.

Suriye’nin Keftnoran köyündeki saldırılarda ölü sayısı 8’e yükseldi

Esad rejimine ait savaş uçaklarının Halep’in batısındaki Kefrnoran köyüne düzenlediği saldırıda ölü sayısı 8’e yükseldi.

Suriye’de Esad rejimine ait savaş uçakları Halep kentinin batısındaki Kefrnoran köyüne saldırı düzenledi. Saldırılar sonrası bölgede büyük yıkım meydana geldiği belirtilirken, enkaz altında kalanları çıkarmak için sivil savunma ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sivil savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmaları sırasında 4 kişinin cansız bedeninin enkaz altından çıkarılmasının ardından ölü sayısının 8’e yükseldiği ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin arasından kadın ve çocukların da bulunduğu belirtilirken, kurtarma çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Esad rejiminin ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 20’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Suriye’nin Keftnoran köyündeki saldırılarda ölü sayısı 8’e yükseldi

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