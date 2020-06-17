Suriye'nin kırılgan ekonomisine ABD'den "Sezar" darbesi

Yaptırımların kötü durumdaki Suriye ekonomisini olumsuz etkilemesi bekleniyor.Washington, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın da aralarında olduğu 39 kişi ve kuruluşa yönelik yeni yaptırımları Çarşamba günü yürürlüğe soktu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Sezar Yasası uyarınca yaptırım uygulanacak kişilerin listesini bugün kamuoyuyla paylaştı. Listede Esma Esad'ın yanı sıra Beşar Esad'ın kardeşi Mahir, önde gelen Suriyeli iş insanlarından Muhammed Hemşo ve Suriye'de rejim saflarında savaşan Afgan Şii Müslüman Fatımiyyun grubu da bulunuyor.

"Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" uyarınca söz konusu 39 kişi ve kurumun ABD'deki mal varlıkları donduruldu. Washington, Suriye hükümeti ya da listede bulunan kişilerle ticaret yapan kişi ya da firmalara da yaptırım uygulayabilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo açıklamasında "Çok daha fazla yaptırım öngörüyoruz ve Esad ve rejimi, Suriye halkına karşı gereksiz, vahşi savaşı sona erdirinceye kadar da durmayacağız" diye konuştu.

Pompeo yaptırımların "Esad rejiminin gelirleri ve savaşı sürdürmek için edindiği destek üzerinde bir ekonomik ve siyasi baskı kampanyasının başlangıcı olduğunu" söyledi.