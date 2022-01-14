Suriye’nin Kuzeybatısında Bombalı Saldırı

Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırı yakınında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğundan şüphelenilen iki bombalı saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti. Saldırı bu yıl bölgede düzenlenen bombalı eylemlerin ilki.

Reuters haber ajansına konuşan bir kurtarma görevlisi Türkiye ile Suriye arasındaki ana sınır geçişi yakınındaki Azez kentinde bir aracın el yapımı patlayıcıyla havaya uçurulduğunu bildirdi.

Polis kaynaklarına göre birkaç saat sonra El Bab şehrinde bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda üç kişi yaralandı; saldırıyı düzenlediği sanılan kişi hayatını kaybetti.

Bu saldırıyı dakikalar sonra, Türk birliklerinin ve Suriyeli müttefiklerinin 2018'de YPG milislerinden aldığı, çoğunlukla Kürtler’in yaşadığı Afrin kentindeki bir döner kavşakta düzenlenen başka bir intihar saldırısı izledi.

Türkiye tarafından desteklenen Arap isyancıların yönettiği, Suriye’nin kuzeybatısında sınır bölgesindeki kasabaların çoğu, geçen yıl sık sık sivil bölgelerde düzenlenen bombalı saldırılara maruz kalmıştı.

Türkiye ve bölgedeki müttefikleri, saldırıların ülkenin 10 yıllık iç savaşında hükümetin kontrol ettiği yerlerden kaçan 3 milyondan fazla Suriyeli’nin yaşadığı bölgeyi yönetilemez hale getirmeyi hedeflediğini söylüyor.

Azez’deki Türkiye destekli Arap isyancılar önceki saldırılardan ülkenin kuzeybatı ve kuzeydoğusunda bazı bölgeleri kontrol eden YPG’yi sorumlu tutmuştu.

YPG ise Türkiye'yi, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin elindeki topraklara karşı açtığı yıpratma savaşında insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek sivilleri öldürmekle suçlamıştı.

Geçmişte Arap isyancıları desteklemek için Suriye’nin kuzeyine operasyonlar düzenleyen Türkiye, YPG’yi terör örgütü PKK’nın bir uzantısı olarak görüyor.

