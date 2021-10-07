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Suriye'nin Kuzeybatısında COVID Vakalarında Patlama Yaşanıyor

07.10.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin kuzeybatısında Corona virüsü vakalarında ciddi bir artış olduğu belirtiliyor.Yetkililer yapılan COVID-19 testlerinin yüzde 55'inin pozitif çıktığına dikkat çekiyor

Suriye’nin kuzeybatısında Corona virüsü vakalarında ciddi bir artış olduğu belirtiliyor. Ülkenin Türkiye sınırına yakın kuzeybatısında, artan vaka sayıları nedeniyle yardım kuruluşları, bölgeye tıbbi malzeme ve hastaneler konusunda destek verilmesi çağrısında bulunuyor.

Yetkililer bölgede etkili olan Delta varyantı nedeniyle hastanelerin tamamen dolduğunu ve yoğun bakımdaki hastalar için oksijen kaynağı sıkıntısı çekildiğini belirtiyorlar.

Bölgede salgınla mücadele için okullar kapatılırken gece de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Uluslararası Tıbbi Bakım ve Yardım Kuruluşları Birliği Başkanı Dr. Khaula Sawah, bölgedeki durumun büyük bir insani krize dönüşmemesi için acil yardım gerektiğini söyledi. World Vision isimli yardım kuruluşu da bölgede halka yapılan Corona virüsü testlerinin pozitiflik oranının yüzde 55 civarında olduğunu açıkladı. Buna karşın bölgede yaşayan yaklaşık 4 milyon kişiden sadece yüzde 1,3’ünün aşılandığı belirtiliyor.

Bölgede resmi olarak kayıtlara geçen vaka sayısı 77 bine ulaşırken ölü sayısı da bin 357’ye yükseldi. Ancak asıl rakamların bunun çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor. World Vision Suriye Direktörü Johan Mooij de yaptığı açıklamada “Suriye’nin kuzeybatısında insan hastanelere ve tedaviye ulaşamadıkları için ölüyorlar” ifadesini kullandı.

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