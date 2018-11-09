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Suriye’nin Kuzeybatısında Hükümet Güçleri ve İsyancılar Çatıştı

09.11.2018 22:14 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hükümet güçlerinin Hama bölgesinde muhalif isyancılarla çatıştığını bildirdi. Çatışmaların bu yıl içerisinde ülkenin kuzeybatısındaki en sert çatışmalardan biri olduğu belirtiliyor

Suriye’nin Kuzeybatısında Hükümet Güçleri ve İsyancılar Çatıştı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hükümet güçlerinin Hama bölgesinde muhalif isyancılarla çatıştığını bildirdi. Çatışmaların bu yıl içerisinde ülkenin kuzeybatısındaki en sert çatışmalardan biri olduğu belirtiliyor.

İngiltere merkezli gözlemci kuruluş, ordu ve müttefik güçlerin gece geç saatlerde Halfaya köyü yakınlarında isyancılara saldırdığını, bazı mevzileri ele geçirdiğini kaydetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, askerlerin Hama’da “askeri mevzilerine ağır silahlarla saldıran” isyancıları pusuya düşürerek öldürdüğünü bildirdi.

İnsan Hakları Gözlemevi, olayda hükümet yanlısı güçlerden can kaybı olup olmadığının bilinmediğini belirtirken, Ceyş el-İzza grubunun en az 22 üyesinin öldüğünü, onlarcasının da yaralandığını kaydetti. Açıklamada, ülkenin kuzeybatısında aylardır ilk kez bu kadar can kaybı yaşandığı bilgisi verildi.

Şam’ın kilit müttefiki Rusya’yla muhalefeti destekleyen Türkiye arasında Eylül ayında varılan anlaşmadan bu yana kuzeybatı Suriye’de ara ara çatışmalar patlak verdi.

15 ila 20 kilometre derinliğinde askersiz bölgenin oluşturulmasına yönelik anlaşma, Suriye ordusunca muhaliflerin elindeki İdlib bölgesine bir operasyonu önlemişti.

Gözlemevi, hükümet güçlerinin Jarjnaz, Khan, Han Şeyhun ve diğer köylerin bazı kesimlerini de bombaladığını belirtti.

BM, kuzeybatıda 3 milyona yakın kişinin yaşadığını belirterek, orada hükümetin kontrolu tekrar ele geçirmesine yönelik bir savaşın büyük acılara neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bir dizi isyancı grubun kontrolundaki İdlib’de en hakim grupsa, eskiden El Kaide’yle bağlantılı militanların öncülüğündeki İslamcı grup Tahrir el-Şam.

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