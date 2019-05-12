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Suriye’nin Kuzeybatısında Şiddet Tırmanıyor

12.05.2019 22:12 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeybatısında silahlı muhalifler rejim kontrolünde hristiyanların yaşadığı Sugailabiyah kasabasına roketler fırlattı

Suriye’nin Kuzeybatısında Şiddet Tırmanıyor

Suriye’nin kuzeybatısında silahlı muhalifler rejim kontrolünde hristiyanların yaşadığı Sugailabiyah kasabasına roketler fırlattı. Devlet medyasına ve bölgedeki bir rahibe göre saldırıda 5’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden diğer kişiyse 35 yaşında bir kadın.

Çocukların saldırı sırasında bir manastır yakınlarında oyun oynadıkları belirtildi. Saldırıda yaralananlar da var.

Devlet haber ajanı SANA, Suriye güçlerinin buna karşılık olarak İdlib’in güney kıyısında bulunan muhaliflere yönelik topçu ateşi yaptığını belirtti.

Rahip Maher Haddad, çocukların günlerdir devam eden sakinliğin ardından evlerinden oyun oynamak için çıktıklarını kaydetti. Kasabada muhaliflerin Suriye güçleri tarafından daha kuzeye püskürtülmesinden bu yana sessiz günler yaşanıyordu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda 6’sı çocuk 8 kişinin de yaralandığını belirtti.

Gözlemevi rejim güçlerinin muhaliflerin kontrolündeki kasabaya karşı ateşinde de 1 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib’de 30 Nisan’dan bu yana yaşanan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Çatışmalar nedeniyle muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayan 150 bin kişi evlerini terketti. İdlib’de Suriye’nin diğer bölgelerinden gelenlerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor.

Suriye ordusu hava saldırılarının da yardımıyla bölgede bazı stratejik yer ve kasabaları ele geçirmiş durumda.

İdlib Heyet Tahrir el Şam adlı örgütün kontrolünde. Örgüt Türkiye tarafından da terör örgütü olarak niteleniyor.

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