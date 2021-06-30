‘‘Suriye’nin Kuzeydoğusunda Yüzlerce Çocuk Hapishanelerde’’

Kızılhaç, Suriye’nin kuzeydoğusunda en küçükleri 12 yaşında olmak üzere yüzlerce çocuğun yetişkin hapishanelerinde tutulduğunu bildirdi.

Çoğu erkek olan çocukların Suriyeli Kürt milislerin yönettiği el Hol kampından hapishanelere gönderildiği belirtildi. El Hol kampı 60 kadar ülkeden çoğu IŞİD’in son kalelerinin de çökmesinin ardından kaçmak zorunda kalan kadın ve çocuk yaklaşık 60 bin kişinin kaldığı bir çöl kampı.

Yerel yetkililer kamp sakinlerinin büyük kısmının IŞİD’le bağlantısı olduğunu belirtiyor.

Kızılhaç örgütü Ortadoğu bölge başkanı Fabrizio Carboni, en genci 12 yaşında, çoğu erkek yüzlerce çocuğun olmamaları gereken yetişkin hapishanelerinde tutulduklarını kaydetti.

Suriye’deki gözaltı merkezlerine erişimi olan tek örgüt Kızılhaç, geçen yıl Suriye genelindeki gözaltı merkezlerine 36 ziyaret düzenlemişti. Mahkumlarla gördükleri muamele ve yaşam koşulları hakkında konuşan örgüt edindiği gizli bilgileri yalnızca yetkililerle paylaşıyor.

Kürtler’in kontrol ettiği Suriye’nin kuzeydoğusunda da bazı gözaltı merkezlerine erişimi olan örgütün sözcüsü ise konuyla ilgili ayrıntı vermeyi reddetti.

Associated Press haber ajansına göre Kürt yetkililer Suriye’nin kuzeydoğusunda 10 binden fazla IŞİD militanına ev sahipliği yapan 20'den fazla gözaltı merkezini işletiyor. Gözaltındakilerin 2 bin kadarı ülkelerinin geri almayı reddettiği yabancılar. Bunların 800’ü ise Avrupalı.

Kızılhaç örgütü ülkelere el Hol kampında kalan vatandaşlarını uluslararası hukuka uygun şekilde geri kabul etmeleri ve aileleri ayırmama çağrısını da yineledi.

El Hol kampına son iki yılda dört ziyaret düzenleyen Carboni, ‘‘Bu kadar fazla çocuğu demir teller arasında görmeye alışamadım’’ diye konuştu.

Kızılhaç örgütü kampta bir saha hastanesi işletiyor, gıda ve su dağıtıyor.Carboni’ye göre kampın tıbbi ihtiyaçları çok fazla ve bu durum bazıları önlenebilecek hastalıklar nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerinin de artmasına neden oluyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, geçen yıl Ağustos ayında kampta kalan beş yaşın altındaki sekiz çocuğun yarısının yetersiz beslenmeden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini bildirdi. Diğer ölümlerin ise ishalden kaynaklanan dehidrasyon, kalp yetmezliği, iç kanama ve hipoglisemi nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

UNICEF Mart ayında yaptığı açıklamada Suriye’deki çocukların yüzde 90’ının insani yardıma muhtaç olduklarını belirtmişti. Suriye’deki çatışmalar 10’uncu yılına girerken yardıma ihtiyaç duyan çocukların oranı geçen yıla göre yüzde 20 artmış durumda.

UNICEF, el Hol kampında ve Suriye’nin kuzeydoğusunda 27 bin 500 çocuğun ve ülke genelindeki kamp ve gözaltı merkezlerinde silahlı gruplarla bağlantısı olan binlerce çocuğun bulunduğunu bildirmişti. UNICEF’e göre bu kamplarda artan şiddet olayları da uzun vadeli farklı çözümler üretilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

