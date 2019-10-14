Suriye’nin Kuzeydoğusundan Büyük Göç

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlatmış olduğu harekatın bir haftası dolmada bölgede 160 bin kişinin yerlerinden edildiğini söyledi.

Genel Sekreter Guterres, Türkiye’nin başlatmış olduğu ve bir haftaya yakın süredir devam eden askeri harekatın istemeden de olsa bazı IŞİD’lilerin serbest kalabilmesini sağlayabileceği konusunda oldukça endişeli olduğunu kaydetti.

Genel Sekreter Guterres, harekatın birçok kişinin yerinden edilmesine ayrıca sivil kayıplara neden olduğunu belirterek bölgedeki tansiyonun derhal düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujjaric tarafından yapılan açıklamada, genel sekreterin sivillerin korunması, sivillere insani yardımın ulaştırılması önceliğinin altını çizdiği belirtildi.

Lowcock: "İnsani yönden endişe duyuyoruz"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Türkiye ile Suriye’nin kuzeydoğu sınırında yardım çalışmalarıyla ilgili iki gün süren incelemelerde bulundu. Lowcock, “İnsanların daha fazla acı çekmesinden endişe duyuyoruz” dedi.